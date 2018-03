Lynda Carter, la Mujer Maravilla, reconoce que fue violada

Lynda Carter, quien en la década de los años 70 se convirtió en toda una celebridad gracias a su interpretación en la pantalla chica de la legendaria súper heroína 'La Mujer Maravilla', declaró que sufrió abuso y acoso sexual durante su carrera.

Su presunto agresor enfrenta "alguna forma de castigo y justicia", reveló en una entrevista para el portal The Daily Beast. Sin embargo, la que también fue Miss Mundo no dio a conocer la identidad del sujeto ni la naturaleza exacta de lo que pasó. Pero admitió que ya ha sido nombrado en la ola del movimiento.

‘Wonder Woman’ Lynda Carter: This Is My #MeToo Story https://t.co/k1AegrSbDp via @thedailybeast

— Kelly Sue DeConnick (@kellysue) March 13, 2018