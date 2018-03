Asamblea Nacional aprueba Ley que busca el desarrollo de la Amazonía

La Asamblea Nacional aprobó este 12 de marzo una Ley sobre la Circunscripción Especial Territorial Amazónica. Esta busca propiciar el desarrollo de esa región del país en ámbitos sociales, económicos, ambientales y culturales.

Con el voto unánime de los 123 legisladores presentes en la sesión, la Asamblea aprobó el cuerpo legal que crea un ordenamiento territorial especial en la selva amazónica. Dicha Ley tiene el objetivo de garantizar el "Buen Vivir" de toda su población, señala un comunicado de la institución parlamentaria.

La normativa prevé conservar los ecosistemas de la región, fomentar su desarrollo sostenible, cuidar la biodiversidad, garantizar el derecho a la educación en todos los niveles, proteger el patrimonio cultural y la memoria social de la región, desarrollar la interculturalidad y también la plurinacionalidad.

El legislador Yofre Poma, ponente de la norma, destacó la colaboración de sus colegas legisladores y de muchos habitantes de la Amazonía para la elaboración del proyecto legal.

"Hoy, vamos a hacer justicia con la región Amazónica", dijo Poma al recordar que la región, pese a ser el origen de una de las mayores fuentes de ingresos del Estado, por la explotación petrolera que allí se produce, es también una de las más olvidadas.

El legislador Henry Moreno, representantes de la provincia amazónica de Pastaza, subrayó de su lado que la norma recoge las aspiraciones de los pueblos que habitan en esa región.

"No estamos requiriendo una dádiva, no estamos pidiendo un favor, estamos ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución", manifestó Moreno al destacar que se trata de una ley que "no es política, sino social".

De su lado, la legisladora Lira Villalva recordó que los recursos que el Estado destinan para cantones y parroquias de las provincias andinas de Chimborazo y Tungurahua, son un reconocimiento también a sectores amazónicos de esas jurisdicciones.

"Esos fondos deben ser auditados para evaluar si hay un manejo responsable, a beneficio de la población", agregó la izquierdista Villalba.

Para el legislador socialcristiano César Rohón, lo importante es que la ley potencie el desarrollo económico, social y productivo de la Amazonía, que cuente con una institucionalidad que garantice una adecuada administración de los recursos y no a través de entidades que puedan convertirse en trabas burocráticas.

"Tiene que ser un organismo ejecutivo, eficaz y eficiente, al servicio de los ciudadanos", aseguró Rohón durante el debate de la normativa.

La ley debe ser enviada en las próximas 48 horas al Ejecutivo para su aprobación u objeción.

Ecuador está formado por cuatro regiones naturales, la selva amazónica, la sierra andina, la costa del océano Pacífico y el archipiélago de Galápagos, a unos mil kilómetros al oeste.

La región amazónica ecuatoriana, que es el hábitat de varias nacionalidades indígenas, se extiende desde las estribaciones orientales de la cordillera andina hasta el corazón de la selva, que se dirige por el centro de Suramérica y abarca también territorios de Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Surinam, Guyana y Brasil.

Fuente: EFE

