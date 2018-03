Así se defendió Carlos Ochoa en juicio político

El exsuperintendente de Información y Comunicación Carlos Ochoa afronta este 12 de marzo un juicio político en el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador bajo la acusación de haber incumplido las funciones en el desempeño de su cargo.

El pasado miércoles el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio lo destituyó como responsable de la Superintendencia de Información y Comunicación tras un informe de la Contraloría que cuestionaba su gestión cuando fue director de noticias del canal público Gamavisión.

Carlos Ochoa inició asegurando que él se encuentra actualmente en la Asamblea por hacer cumplir la Ley.

"He sido convocado no para responder por casos de peculado, asociación ilícita, ni tráfico de influencias, ni nada ilegal; mi delito ha sido cumplir y hacer cumplir la Ley de Comunicación que aprobó la Asamblea (…) Soy culpable de 'regular', no de 'censurar'. ", sostuvo.

Además, el exsuperintendente se refirió a su situación económica durante el ejercicio de su cargo.

"Yo no he traicionado a nadie, he sido fiel a mis principios y ética. Salgo como llegué, con el mismo patrimonio", expresó.

Además, Ochoa manifestó que el papel del verdadero periodista es ser portavoz de la sociedad, no de los grupos de poder, de informar de manera precisa, objetiva, contrastada.

Trece minutos utilizó Carlos Ochoa, quien se retira del pleno 'lamentando' que según él ya se lo haya declarado culpable.

Una de las últimas palabras de Ochoa hacía referencia a que este suceso se lleva a cabo debido a que los medios no quieren ser regulados.

La verdadera razón del juicio político "es la negativa del poder mediático a cualquier regulación".

Ahora empieza la interpelación.

#CarlosOchoa lamenta que antes de escuchar sus argumentos en el proceso interpelatorio, ya se le declaró culpable y abandona el Pleno de la Asamblea Nacional #JuicioPolíticoOchoa — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 13, 2018

#CarlosOchoa: "soy culpable de actuar con mano firme y sentido de justicia para sancionar a medios que ofendían a la gente, a la mujer, de reducir la violencia, de impedir la difusión de imágenes dolorosas y de defender los derechos de las minorías" #JuicioPolíticoOchoa — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 13, 2018

Te puede interesar: