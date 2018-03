Este 12 de marzo de 2018, el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa se defendió ante la Asamblea Nacional. Asambleístas reaccionan a defensa de Ochoa en Twitter.

La intervención de Ochoa, que solo duró 13 minutos, se llevó a cabo después de que el Legislativo lo llamara a Juicio Político.

Ochoa se refirió al papel que deben tener los periodistas y aseguró que él estuvo allí por hacer cumplir la Ley y no por censurar.

Tras lo ocurrido, asambleístas se refirieron a la intervención de Ochoa a través de Twitter.

La mayor parte de estos mensajes en redes sociales, criticaban el actuar del titular de la Supercom.

A continuación, asambleístas reaccionan a defensa de Ochoa en Twitter:

13 minutos bastaron para que #CarlosOchoa en un discurso ofensivo y sin argumentos no pueda desvirtuar ninguna de las causales invocadas en el juicio político. La lectura del informe duro un poco mas de 3 horas.

Carlos Ochoa vino a hacer una rabieta en el pleno de la Asamblea.

No mencionó un solo argumento para defender su posición. Lógico: no tiene cómo.

El ex Superintendente de Comunicación, reducido a un simple niño malcriado.

— Héctor Yépez M (@HectorYepezM) March 13, 2018