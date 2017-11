Lenín Moreno pide comprensión a empresarios

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, pidió este 7 de noviembre comprensión al sector empresarial y confió en concluir el período fiscal con un déficit de 1.500 millones de dólares, "totalmente sorteable" y que la deuda se reduzca en 2018.

Así lo manifestó durante la presentación del proyecto estratégico de reactivación económica "Ecuador 2030", evento patrocinado por la Cámara de Industrias y Producción, con el que el sector productivo del país aspira a sentar las bases para la construcción de un estado moderno y competitivo, desarrollado tecnológicamente y sostenible.

Al inaugurar esta conferencia celebrada hoy en Quito, Moreno afirmó que "ventajosamente las cosas están empezando a mejorar" y que en 2018, "tendremos un buen año".

"Esperamos al finalizar este período que el hueco fiscal no sea más allá de los 1.500 millones de dólares, totalmente sorteable, que la deuda se haya reducido" y reiteró su consigna sobre la necesidad de ajustes presupuestarios para sortear una deuda estatal de 10.000 millones de dólares en este periodo.

"Seguiremos en este intento de reducir el gasto del Estado, por favor reconozcan el esfuerzo", solicitó a sus interlocutores del sector empresarial.

El jefe del Estado aceptó algunas críticas vertidas por miembros de la oposición a sus medidas de reajuste presupuestario mientras mantiene los impuestos principales.

"Lo he repetido en más de una vez, el año que viene tenemos que pagar aproximadamente 10.000 millones de dólares por concepto de servicio de deuda", señaló antes de reconocer que "algunas medidas han podido ser duras, es posible que en algunas nos hayamos equivocado, la Asamblea (Parlamento) creo que será un buen espacio para poder tratarlas".

Y manifestó que pese a las reticencias, "lo importante es que vamos a ponernos de acuerdo, es importante que salgamos adelante".

Moreno transmitió al tejido industrial que pese a haber "reducido en dos mil millones el presupuesto en relación al año anterior", no podía ordenar la reducción de impuestos como sostienen algunas tesis para generar crecimiento económico, que consideró "aventuradas".

Justificó así que se haya incrementado el gasto en educación o salud, sectores que defendió como imprescindibles "porque necesitan eso. Por favor, revisen el presupuesto", sostuvo.

Moreno también tuvo palabras para referirse a los retos que afrontan los distintos sectores productivos de cara al futuro, en particular con una población creciente que en Ecuador pasará de los más de 16 millones de habitantes en la actualidad a 20 millones en 2030, de los que el 65 % residirá en núcleos urbanos.

"Los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan, sino los que no sepan desaprender y volver a aprender, cambiar la mentalidad", sostuvo.

Apeló a la ciudadanía a que trabaje para "cambiar realidades solo con vibrar en la misma frecuencia" y dijo que "hay veces que los cambios son evolucionarios y, a veces, revolucionarios".

Fuente: EFE

