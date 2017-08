Asociación mundial de payasos toma medidas ante el estreno de "It"

La World Clown Association (Asociación Mundial de Payasos, en español) difundió un comunicado en el que informan que su oficio se aleja de lo que se mostrará en la película "It".

"Entendemos que algunas personas disfrutan del "género de terror", pero encontramos que muchas personas se enfrentan con imágenes de horror (con imitaciones de payasos)", señala la publicación.

"Estos personajes de terror no son payasos, incluso el personaje de la película "It" debe ser entendido como un personaje de fantasía, no como un payaso verdadero", añade.

"El año pasado fuimos realmente dejados de lado (…) Desde ahí creamos un kit de prensa para payasos ante el estreno de la película", dijo la presidenta de la World Clown Association, Pam Moody, al sitio The Hollywood Reporter.

Se prevé que "It" se estrene este 7 de septiembre en las salas de cine.

Con información de emol.

RELACIONADO

(none)