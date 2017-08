Jorge Glas: No tengo miedo y no voy a salir del país

El vicepresidente de la República, Jorge Glas se pronunció hoy, 23 de agosto ante las acusaciones en su contra sobre el caso Odebrecht.

“Yo me defenderé ante la justicia, yo no tengo miedo, no me voy a asustar, no voy a salir del país”, dijo Glas en una entrevista con Radio Sucre, en Guayaquil.

En la entrevista que di hoy en @radio_sucre, apenas empezó, extrañamente se fue del aire, ¿Quien teme que yo hable?https://t.co/Me2AgC7DBS — Jorge Glas (@JorgeGlas) August 24, 2017

“No he sido parte de ningún proceso de contratación, de ninguna naturaleza. Mi única intervención fue como miembro del Directorio de Refinería del Pacífico, en el inicio de un concurso y al final del mismo. Quienes firman los contratos son los gerentes de las empresas, previa autorización de sus Directorios”, manifestó el Vicepresidente.

Dos canales nacionales nos cancelaron entrevista por "orden de arriba", ¿de qué tan arriba viene la orden? — Jorge Glas (@JorgeGlas) August 24, 2017

Glas también recordó que durante los 10 años de su gestión al frente de los sectores estratégicos, primero estuvo en la Presidencia del Fondo de Solidaridad, posteriormente como ministro coordinador de los Sectores Estratégicos y finalmente como Vicepresidente de la República, no estuvo al frente de procesos de contratación.

El segundo mandatario denunció que hay sectores que no quieren que diga la verdad.

“Ahora intentan callarme por cualquier forma, resulta que las entrevistas en dos canales de televisión se suspendieron por órdenes de arriba, ahora se cae la transmisión de Radio Sucre”, insistió Glas.

“Aunque intenten silenciarme, me defenderé. Aunque sea por redes sociales diré mi verdad. De mi lado está la verdad y recorreré el país diciendo la realidad de los hechos”, aseveró el segundo mandatario.

También, el Vicepresidente insistió en que es víctima de una persecución política “jamás vista en el país”. En ese contexto, cuestionó la celeridad con la que actúa la Fiscalía en el caso del campo petróleo Singue, en el que fue vinculado junto a otros ex funcionarios.

Destacó que se trata de un contrato exitoso para el país, por cuanto el Estado ya ha recibido ingresos por más de 150 millones de dólares, y el sector privado ya ha invertido 122 millones de dólares, mucho más de lo proyectado.

Con respecto a la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, el mandatario recordó que el propio Ministro de Hidrocarburos, ante la Asamblea Nacional, reconoció que la refinería funciona al 100 por ciento de su capacidad, con una carga diaria de 110 mil barriles. No obstante, indicó que en caso de que se registren fallas, son temas que se deben solucionar dentro de los contratos establecidos.

Recordó que la inversión en la rehabilitación son 1 200 millones de dólares y el resto corresponde a trabajos de mantenimiento de varios años.

Con respecto a las denuncias presentadas en su contra por sectores de la oposición, recordó que todas ellas deberán tener pruebas. De lo contrario indicó que iniciará acciones legales en contra de los autores.

RELCIONADO