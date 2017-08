CNN invita a visitar Ecuador con un video

A través ed su página web, el medio de comunicación CNN en Español invita a sus seguidores a que visiten Ecuador.

Para hacerlo, publicaron un video de 60 segundos en los que se puede ver varios de los paisajes que ofrece nuestro país.

En el clip también se hace un llamado a que los turistas no se dejen asustar por la altura de la capital, Quito, pues posee la zona colonial mejor preservada de América Latina.

También se hace hincapié en las Islas Galápagos, lugar a donde se invita a experimentar buseo.

La invitación fue publicado en las redes sociales de la CNN y replicada por la cuenta de Twitter ‘All you need is Ecuador’.

Para ver el video, da clic aquí.

Te puede interesar: