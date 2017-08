Guarda cadáver de su novia en congelador y amante la suplanta

Un estadounidense guardó durante meses el cadáver de su novia en el congelador de la casa de la fallecida, donde convivía con su nueva pareja, informa AP.

La Policía del estado de Ohio reveló el hecho. La historia no termina ahí: la compañera del individuo había suplantado a la finada, usaba sus tarjetas de crédito y cuidaba a su perro, ha trascendido.

Las autoridades de la ciudad de Youngstown sospechan que el cuerpo encontrado en el congelador sea el de una mujer desaparecida de nombre Shannon Graves y 28 años de edad.

Sin embargo, todavía se está esperando la identificación oficial y la confirmación de la causa de la muerte de la estadoundense.

Los familiares de la joven llevan sin verla desde hace meses, de acuerdo con una denuncia presentada en junio. Según la hermana de Graves, sus amigos la vieron por última vez en febrero.

La fiscal de Youngstown, Dana Lantz, asegura que en torno al momento en que Graves desapareció, su novio, Arturo Novoa, empezó a vivir en el domicilio de la fallecida junto a otra mujer, de nombre Katrina Layton, quien suplantó la identidad de aquella.

La tragedia se reveló cuando Novoa pidió a un amigo que mantuviera el congelador cerrado con un candado, pero este sospechó, lo abrió y tras ver el cadáver denunció a la Policía. Actualmente Novoa y Layton están detenidos.

#Inquisitr Ohio Authorities Claim Arturo Novoa Hid Girlfriends Body In Freezer While His https://t.co/WimZBnQJpT

— ArtsMusicMovies (@ArtsMusicMovies) August 1, 2017