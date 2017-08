Glas admite reunión con representantes de Odebrecht

Este 4 de agosto, el vicepresidente Jorge Glas admitió que mantuvo reuniones con varios representantes de Odebrecht.

Admitió esto a la televisora Ecuavisa después de ser cuestionado si se había reunido conJose Conceição Santos, exejecutivo y detalor de la constructora brasileña Odebrecht.

Glas dio estas declaraciones tras llegar a la sede del movimiento Alianza PAIS en Guayaquil en su camioneta y en medio de un grupo de simpatizantes.

Lo he señalado en varias entrevistas, me he reunido varias veces con representantes de la misma expulsión exigiendo la reparación de obras, avance de obras y al último iban a reclamar pagos que no se hacían”, afirmó Glas.