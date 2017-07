Rafael Correa habló del informe económico de Lenín Moreno

El expresidente Rafael Correa se refirió al informe económico que presentó el jefe de Estado Lenín Moreno ayer, 29 de julio de 2017, en el que dijo que la situación económica del país es “crítica”.

En cadena Nacional, Moreno dijo que se necesitarán 8.000 millones de dólares anuales para amortizar la deuda que “heredó” al llegar al poder en mayo pasado, por lo que aplicará medidas para contener el gasto e impulsar la inversión.

Al respecto, Correa dijo a través de su cuenta de Twitter que:

Qué triste escuchar a un presidente que claramente no entiende lo que habla, y repite lo que le dijo la oposición o un malintencionado asesor! (A estas alturas, no me extrañaría que fueran lo mismo). Explícitamente se dijo que el déficit 2017 del Gobierno Central será de $4700 millones, $1000 millones menos que el año anterior