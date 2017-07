Ecuador promueve el diálogo para construir una sociedad pacífica

El diálogo y la participación para la elaboración de la Agenda del Sector Externo se centró en la construcción de paz, durante la segunda mesa redonda que recogerá las inquietudes y propuestas ciudadanas para el diseño de las políticas públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo en este tema.

En su discurso de inauguración de la mesa, la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Maria Fernanda Espinosa, recordó que fue partícipe de la inclusión de los principios constitucionales que establecen al Ecuador como un territorio de paz y en los que se prohíbe la instalación de bases militares extrajeras en el territorio.

“Tengo el orgullo de decir que como militante política, como asesora del presidente de la Asamblea Nacional fui una de los propulsoras de este contenido en nuestro marco constitucional. Como Canciller en el año 2007 fui la persona que efectivamente negoció la no renovación del convenio de la Base de Manta y me enorgullezco de haber sido parte de este equipo de seres humanos que creemos firmemente en la soberanía de los pueblos, en la no injerencia de unos Estados sobre otros”, indicó la ministra Espinosa.

La Canciller ratificó además el compromiso del Ecuador en albergar los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia.

De igual forma, Juan Meriguet, Embajador itinerante de Ecuador en temas estratégicos rescató dos hechos trascendentes para la construcción de la paz: la postura del Ecuador en el Tratado para la Prohibición Total de las Armas Nucleares y la participación activa del gobierno ecuatoriano como garantes y anfitriones de los diálogos de paz entre el ELN y Colombia.

En la mesa redonda participó el muralista Pabel Egüez quien destacó el activismo de los artistas e intelectuales en contra la guerra y a favor de la paz: “la paz está amenazada por un sistema destructivo que está acabando con el planeta, que no se detiene en la acumulación y concentración de la riqueza”.

En el panel, intervivnieron también Nelsy Lizarazo, directora de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia, Pressenza, quien destacó la diplomacia de avanzada con la que cuenta Ecuador en la última década y José Proaño, Consejero del Viceministerio de Política Exterior que explicó los costos económicos y sociales del mantenimiento de armas nucleares.

La mesa redonda denominada Construcción de Paz, es la segunda de ocho mesas a realizarse como parte de la construcción participativa de la Agenda de Política Exterior.

