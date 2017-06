Hombre, vivo 11 días después de su funeral

Frank J. Karrigan, ciudadano de 82 años del condado de Orange (California, Estados Unidos), descubrió que su hijo Frank M. Kerrigan, cuyo deceso le habían comunicado de manera oficial y que pensaba que estaba muerto y sepultado, todavía está vivo. Así lo informa el diario local ‘The Orange County Register’.

