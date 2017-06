La increíble imagen de una piscina instalada en balcón de departamento que es furor en la web

En España están en pleno verano, existiendo altas temperaturas en varias ciudades del país. Y tal como pasa en Chile en la época estival, las personas están buscando diversas alternativa para capear el calor.

Sin embargo, en un departamento en vez de prender el aire acondicionado, ventilador o tratar de darse viento con un abanico o un diario, decidieron ir más allá: poner una piscina en el balcón.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, en donde se ve como un niño esta feliz disfrutando del agua.

We all living in 2017 and this kid is already in 3017 pic.twitter.com/yf1TUMoZXm

