Hasta el momento 2 muertos en tiroteo en San Francisco

Un tiroteo ocurrido en un centro de mensajería UPS del área de Potrero Hill, San Francisco, deja hasta el momento 2 muertos y 5 heridos, informa RT en español.

El hospital general de San Francisco ha confirmado que ha acogido múltiples víctimas provenientes del lugar de los hechos, pero no ha dado detalles, ni sobre la gravedad de los heridos.

El diario San Francisco Chronicle, que cita como fuentes a las autoridades, ha publicado unas fotografías donde aparecen dos posibles cuerpos tapados con unos plásticos amarillos, pero las autoridades, por ahora, no han confirmado si hay muertos.

Fuente: EFE

Avoid the area of 17th Street and Vermont due to #SFPD Police activity. #SF pic.twitter.com/G1jpmm6hE5

— San Francisco Police (@SFPD) 14 de junio de 2017