La foto siniestra de Melania Trump en la Casa Blanca

Melania Trump, primera dama de EEUU, y su hijo Barron se mudaron oficialmente el pasado domingo, 11 de junio a la Casa Blanca. Melania Trump quiso mostrar el cambio y usó su cuenta de Twitter para tomar una foto desde el interior de la Casa Blanca. La foto fue con el monumento a Washington de fondo y dos largas velas blancas encendidas.

Sin embargo, la imagen sugiere algunos pensamientos siniestros, escribe el portal Mashable, que escribe que Melania “encendió ominosamente las velas largas” cuando todavía era de día y el cielo estaba claro.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv

— Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017