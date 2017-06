Murió actor que interpretó a Batman

El protagonista de la serie de televisión “Batman”, Adam West, murió el viernes 9 de junio en Los Angeles a los 88 años. El actor asumió el papel de Batman durante la década de los sesenta.

West, estaba en un proceso de lucha contra la leucemia, un tipo de cáncer a la sangre, segín informó su representante.

“Nuestro padre siempre se vio a sí mismo como el Caballero Brillante, y aspiraba a tener un impacto positivo en las vidas de sus fans. Fue y siempre será nuestro héroe”, aseguró la familia West en un comunicado.

Además publicaron una fotografía en Twitter con un mensaje que dictaba: “Lo vamos a extrañar como locos”.

Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too – West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao

