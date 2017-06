Modelo con discapacidad es candidata para ser Miss Bumbum

A estudante Rúbia Machado, de 29 anos, será a primeira portadora de deficiência física a participar do Miss Bumbum. A capixaba, que representará no concurso o estado de Tocantins, perdeu a perna em 2008, mas superou o trauma e se dedica a uma rotina fitness 😍

