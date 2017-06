170 mil estudiantes no aprobaron la prueba Ser Bachiller

Son 170 mil estudiantes los que no aprobaron la prueba Ser Bachiller y tendrán que repetir el examen para aspirar a un cupo en las universidades del país. Así lo dio a conocer ayer Augusto Barrera, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Con esta cifra de referencia, Barrera anunció que se implementarán cambios en el método de ingreso a los centros superiores públicos. Ya analizan opciones para permitir que más estudiantes accedan a cupos en las universidades y en los próximos días se los daría a conocer, afirmó.

“Vamos a trabajar varias opciones, tenemos bastante definido qué hacer, no quisiera adelantarme, es un tema y una materia específica, estamos trabajando intensamente sobre eso”, señaló el funcionario en rueda de prensa, en Quito.

Por si te interesa:

En tanto, los aspirantes que no han logrado un cupo ya sugieren qué deberían cambiar. “Si quieren estudiar alguna rama de ingenierías que no se tome razonamiento verbal, o si quieren estudiar algo de arte que no pidan tantos ejercicios matemáticos para poder acceder a lo que nos gusta”, sostuvo una joven de 19 años que lleva dos años sin estudiar.

En marzo de este año, solo la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) tenía en lista a 45.013 incorporados, pero en siete universidades de la zona (entre públicas y privadas) tenían 13.773 cupos para este ciclo. Y de estos, muchos van primero a un curso de nivelación, que deben aprobar para ingresar a la carrera.

Solo en la Universidad de Guayaquil más de 64 mil bachilleres postularon para los 5.766 cupos que había inicialmente. Luego, la Senescyt dio una nueva asignación de 3.317 estudiantes adicionales, es decir algo más de 8.000 aspirantes.

Además, no todos harán el curso de nivelación, ya que el Consejo Universitario resolvió exonerar a 1.774 estudiantes y el cupo bordea así los 10 mil.

Además, la Senescyt abrió más cupos para que los aspirantes postulen a tecnologías en institutos técnicos del país, cuyas inscripciones fueron entre el viernes y ayer.

Con información de El Universo