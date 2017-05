Nicolás Maduro a Santos: "dedícate a resolver los problemas de Colombia"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió hoy a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, que se dedique a gobernar y consideró que Colombia “lo que necesita es un Chávez”, en alusión a su antecesor, Hugo Chávez, fallecido en 2013.

“Coge mínimo (réstale intensidad) Santos, coge mínimo compadre que la tienes bien fea en Colombia, dedícate a gobernar y a resolver tus asuntos en Colombia”, subrayó el mandatario venezolano durante su programa “Los domingos con Maduro” y exigió que “dejen quieto a quien quieto está”.

“Se lo digo a la oligarquía de América Latina, a la oligarquía colombiana, le digo desde aquí: ‘No se metan con el movimiento bolivariano, revolucionario de Venezuela, no se meta con nosotros, les puede salir muy mal la jugada”, advirtió.

Al dirigirse a Santos, Nicolás Maduro le pidió que resuelva “los asuntos del desempleo, de la educación, del hambre, de la miseria, de la falta de salud que hay en Colombia. Y no te metas con Venezuela que yo no me meto con Colombia”, reclamó, al advertir: “no se metan con la patria de Simón Bolívar”.

El mensaje de Maduro viene luego de que Santos haya tenido varias polémicas con el gobierno del vecino país, en medio de una crisis económica que ha provocado la llegada de más de 400.000 venezolanos a territorio colombiano en el último año.

“Oligarquía colombiana, temblad. Aquí está el pueblo de Venezuela (…) Nosotros no nos metemos en Colombia con nadie, resuelvan los problemas que tienen”, afirmó al indicar que el país vecino tiene “30 % de desempleo abierto, miseria 50 %”, y la “producción de drogas ha aumentado el 40 %”. “Les puede salir muy cara la jugada contra Venezuela”, insistió.

Cabe anotar que, según las cifras del DANE, el desempleo de Colombia es inferior al 10%, y la pobreza, medida como el número de colombianos cuyos ingresos son inferiores a $241.673 mensuales, fue del 28% de la población en 2016. La miseria o pobreza extrema, entendida como los colombianos de ingresos menores a $114.692 mensuales, fue de 8,5%.

“Cuidado les sale un Chávez en Colombia, Colombia lo que necesita es un Chávez para que ustedes vean cómo ese pueblo se va detrás de ese Chávez. No se meta con nosotros, no me busquen la lengua, que tengo muchas verdades que revelar y decir, déjenme quieto”, subrayó el presidente venezolano al asegurar que está dedicado a su “trabajo”.