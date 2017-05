¿Por qué ISIS atacó al concierto de Ariana Grande?

El sencillo de Ariana Grande llamado ‘Dangerous Woman’, es el que da el nombre al tour de la cantante. A sus 23 años, Ariana Grande es un ícono de los adolescentes, tanto por su música como por su estilo.

El estilo de moda que impone la estrella estadounidense, Ariana Grande, se acopla al régimen occidental, por lo tanto es el modelo que el Estado Islámico intenta vencer.

Para el Estado Islámico, las mujeres tienen ciertas restricciones, es decir, no pueden mostrar su pelo ni su cuerpo, deben llevar un velo para cubrir su cara y siempre salir acompañadas. Ariana Grande con su ropa extravagante, su maquillaje y la cola de caballo que la caracteriza, serían lo opuesto a este modelo.

En el 2015, se difundió un manifiesto Yidahista que detallaba cómo debía actuar una mujer dentro de la cultura islámica. Sus roles apuntaban a las tareas del hogar principalmente.

ISIS se ha adjudicado el atentado el pasado lunes en Manchester, donde murieron 22 personas. Sin embargo, las autoridades aún se cuestionan si el grupo terrorista eligió precisamente el concierto de Ariana Grande por algún motivo en particular o por simple deseo de sembrar terror en Europa.

La artista se ha pronunciado al respecto expresando que se siente destrozada.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017