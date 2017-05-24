Agenda completa de la toma de posesión de Lenín Moreno
Los actos del cambio de mando presidencial arrancan a las 8:00 y tienen previsto finalizar a las 13h:30
Hoy asume el mando el nuevo presidente de Ecuador Lenín Moreno. Hoy el presidente saliente Rafael Corea le entregará la banda a Moreno y habrá una serie de actos protocolares durante toda la mañana de hoy.
A continuación la agenda completa de los actos que se realizarán hoy en Quito:
08:00 INGRESO GENERAL DE INVITADOS AL SALÓN PLENARIO “NELA MARTÍNEZ” DEL PALACIO LEGISLATIVO.
08:45 INGRESO DE AUTORIDADES Y DEL ALTO MANDO MILITAR Y DE LA POLICÍA NACIONAL.
09:00 INGRESO DE MISIONES ESPECIALES NO PRESIDIDAS POR JEFES DE ESTADO O DE GOBIERNO Y SECRETARIOS GENERALES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES.
09:15 INGRESO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO.
- HONORES Y PARTE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSE SERRANO SALGADO, A CARGO DE LA CORONEL MARGARITA PEREIRA RAMÍREZ, JEFA DE LA ESCOLTA LEGISLATIVA.
09:20-09:40 INGRESO DE LOS SEÑORES JEFES DE ESTADO, DE GOBIERNO Y VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA EXTRANJEROS.
- HONORES SIMPLES
- SALUDO PROTOCOLAR A LOS JEFES DE ESTADO Y VICEPRESIDENTES POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO
- Señora Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet.
- Señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
- Señor Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes.
- Señor Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali.
- Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
- Señor Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández.
- Señor Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.
- Señor Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales.
- Señor Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos.
- Señor Presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse.
- Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
- Señor Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri.
- Señor Vicepresidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
- Señor Vicepresidente de la República de El Salvador, Oscar Samuel Ortíz.
- Señora Presidenta del Congreso de los Diputados del Reino de España, Ana Pastor Julián.
09:40 INGRESO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, INGENIERO JORGE GLAS ESPINEL.
- SALUDO PROTOCOLAR DE LA CORONEL MARGARITA PEREIRA RAMÍREZ, JEFE DE LA ESCOLTA LEGISLATIVA.
- HONORES AL SEÑOR VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, INGENIERO JORGE GLAS ESPINEL.
- SALUDO PROTOCOLAR AL SEÑOR VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, INGENIERO JORGE GLAS ESPINEL, POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO Y DE LA PRIMERA Y SEGUNDO VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL, ABOGADA VIVIANA BONILLA SALCEDO Y SEÑOR CARLOS BERGMANN REYNA.
09:50 INGRESO DEL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS
- SALUDO PROTOCOLAR DE LA CORONEL MARGARITA PEREIRA RAMÍREZ, JEFE DE LA ESCOLTA LEGISLATIVA.
- SALUDO PROTOCOLAR AL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS, POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO.
09:55 INGRESO DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO
- PARTE AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO, A CARGO DE LA CORONEL MARGARITA PEREIRA RAMÍREZ, JEFE DE LA ESCOLTA LEGISLATIVA.
- HONORES AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO.
- SALUDO PROTOCOLAR AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO, POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO.
10:00 INICIO DE LA SESIÓN SOLEMNE
ORDEN DEL DÍA
- INGRESO DE LA ESCOLTA LEGISLATIVA AL CORREDOR DEL HEMICICLO DEL SALÓN PLENARIO.
- INGRESO AL SALÓN PLENARIO “NELA MARTÍNEZ” DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO, CON ENTONACIÓN DE LA CANCIÓN PATRIA.
- INGRESO DEL ESTANDARTE NACIONAL.
- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
- SALIDA DE LA ESCOLTA LEGISLATIVA
- INTERVENCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO.
- PRESENTACIÓN MUSICAL.
- ENTREGA DEL INFORME A LA NACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO, AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO.
- TOMA DE JURAMENTO COMO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR AL SEÑOR LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS, POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO.
- ENTREGA E IMPOSICIÓN DE LA BANDA PRESIDENCIAL AL SEÑOR LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, POR PARTE DEL SEÑOR ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO, EX PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA.
- LECTURA Y FIRMA DEL DECRETO PRESIDENCIAL POR EL CUAL EL SEÑOR LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS, ASUME LA JEFATURA DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
- TOMA DE JURAMENTO COMO VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, AL SEÑOR INGENIERO JORGE GLAS ESPINEL, POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO.
- INGRESO DE LA ESCOLTA LEGISLATIVA AL CORREDOR DEL HEMICICLO DEL SALÓN PLENARIO.
- SALIDA DEL SEÑOR EX–PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ECONOMISTA RAFAEL CORREA DELGADO, CON ENTONACIÓN DE LA CANCIÓN PATRIA.
- SALIDA DE LA ESCOLTA LEGISLATIVA.
- INTERVENCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS.
- HIMNO A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO.
- INGRESO DE LA ESCOLTA LEGISLATIVA AL CORREDOR DEL HEMICICLO DEL SALÓN PLENARIO.
- SALIDA DEL ESTANDARTE NACIONAL.
13:00 FIN DE LA SESIÓN SOLEMNE Y SALIDA DE AUTORIDADES
SALIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS, ACOMPAÑADO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO Y SUS CÓNYUGES.
- HONORES AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS.
- PARTE DE FINALIZACIÓN AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS Y AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO, A CARGO DE LA SEÑORA CORONEL MARGARITA PEREIRA RAMÍREZ, JEFA DE LA ESCOLTA LEGISLATIVA.
13:10 SALIDA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, INGENIERO JORGE GLAS ESPINEL; ACOMPAÑADO DE LA PRIMERA Y SEGUNDO VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL, ABOGADA VIVIANA BONILLA Y SEÑOR CARLOS BERGMANN Y SUS CÓNYUGES.
13:15 SALIDA DE LOS SEÑORES JEFES DE ESTADO, DE GOBIERNO Y VICEPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA EXTRANJEROS.
13:20 SALIDA DE LAS MISIONES ESPECIALES, MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMÁTICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.
- Señora Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet.
- Señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
- Señor Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes.
- Señor Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali.
- Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
- Señor Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández.
- Señor Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.
- Señor Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales.
- Señor Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos.
- Señor Presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse.
- Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
- Señor Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri.
- Señor Vicepresidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
- Señor Vicepresidente de la República de El Salvador, Oscar Samuel Ortíz.
- Señora Presidenta del Congreso de los Diputados del Reino de España, Ana Pastor Julián.
13:23 SALIDA DE LOS SEÑORES PRESIDENTES DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO Y ORGANISMOS DE CONTROL.
13:27 SALIDA DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES ASAMBLEÍSTAS Y AUTORIDADES NACIONALES Y LOCALES.
13:30 SALIDA DE TODOS LOS INVITADOS.