Madre de Leopoldo López: "El del video no es mi hijo"

“El del video no es mi hijo”. Antonieta Mendoza, madre deLeopoldo López, está segura de que el video que presentó Diosdado Cabello está editado y manipulado.

“Tiene varias ediciones, hay muchas disonancias. (…) No reconozco el sitio, no es la cárcel de Ramo Verde. Además es presentado por el secuestrador de Diosdado Cabello”, dijo. Y aseguró que la última vez que vio a Leopoldo López fue el pasado 26 de marzo y no estaba así en su apariencia.

“Si se comprueba que es falso, es otra mentira más del régimen. (…) Necesitamos ver a Leopoldo, es nuestro derecho. Ese video no tiene relevancia, porque no es una prueba de vida válida”, cuestionó.

Antonieta lleva dos días, junto a Lilian Tintori, esperando una prueba de vida de López a las afueras de la cárcel de RamoVerde.

Confesó que no descarta que su hijo esté en el Hospital, tal como lo advirtieron el periodista Leopoldo Castillo y el congresista estadounidense Marco Rubio, que aseguraron que López estaría en estado crítico de salud.

“A este Gobierno lo sacará el pueblo, la calle. Queremos que se vaya Maduro, que tengamos elecciones, que liberen a los presos políticos, que se abra el canal humanitario. El pueblo seguirá en la calle y no se detendrá”, dijo. Y confesó que jamás pensó que el régimen fuera capaz de responder con tanquetas a una protesta pacífica.

Por último, aseguró que este sábado será la marcha de las mujeres en el país vecino. “No nos detendremos”, enfatizó.