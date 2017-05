Guayaquil tiene cubierto el 93% del alcantarillado sanitario

La ciudad de Guayaquil tiene cubierto el 93% de sus necesidades de alcantarillado sanitaria en la actualidad, cuando han transcurrido ocho años desde que el Municipio porteño asumiera su competencia. El alcalde Jaime Nebot resaltó, durante una entrevista radial, el miércoles 3 de mayo, que son más de 800 mil personas que durante este lapso se han incorporado a este servicio.

“Cuando nosotros asumimos el alcantarillado la ciudad tenía el 60% de alcantarillado, esto es, cuatro de cada diez ciudadanos no tenía este servicio y esos cuatro, evidentemente, eran pobres. Hoy día, más de tres de esos cuatro tienen alcantarillado… …eso es prevención de salud y, obviamente, también es cuidado del medio ambiente porque el Estero Salado ha dejado de tener el impacto de cerca de 400 mil personas que, al no tener alcantarillado, vertían las aguas negras directamente al estero”, ha explicado.

Señaló que a esto se agrega la planta de tratamiento de aguas residuales Pantano Seco, recién inaugurada y que beneficia a más 130 mil personas de todo el sector de la vía hacia la Costa; así también, mencionó que la nueva planta Las Esclusas ya está en plena construcción, al sur de la ciudad, para favorecer a un millón de personas. “Es una planta modernísima, de 20 hectáreas que es la que financiamos con el crédito del Banco Mundial, en excelentes condiciones de plazo, intereses y años de gracia, y abarca desde los cerros del Carmen y Santa Ana, las parroquias centrales, pasando por Letamendi, Febres Cordero, García Moreno y abarca Ximena, que incluye también a la isla Trinitaria”.

La ciudad que más turistas recibe en el país

El alcalde Nebot también apuntó que al día de hoy, Guayaquil se ha convertido en la ciudad que más turistas recibe en el Ecuador, sumando turistas nacionales y extranjeros; eso, señaló, a pesar de la crisis que atraviesa el país, que ha hecho que el turismo local aéreo disminuya, ‘porque la gente está tratando de viajar menos a Quito o de Quito a Guayaquil, para gastar menos’.

El tráfico aéreo de Guayaquil ha crecido y sigue creciendo substancialmente, ha indicado, para justificar el proyecto de un nuevo aeropuerto a construirse para el 2024, cuando la concesión del actual finiquite. Sin embargo, aclaró, lo que se está haciendo es preparándose para que ese año, si es que se necesita, es decir, si las proyecciones de utilización del aeropuerto, nacional e internacional, agotan el actual aeropuerto y ya no se puede ampliar, ‘siendo ese el caso, estar preparado para continuar con el nuevo proyecto, pero si ese no es el caso, es muy sencillo, usted desestima lo avanzado y lo archiva, pero lo que no puede ocurrir es que esperemos al último momento, del año 2024, para ver cómo van las cosas y, entonces, decidir hacer un nuevo aeropuerto… y dejar pasar 4 o 5 año, que dura la construcción de un aeropuerto, afectando a la ciudad en su capacidad turística’.

La meta del milenio: 9m2 de áreas verdes por habitante

El primer personero de la ciudad destacó el haber llegado a la meta del milenio en Guayaquil de cubrir 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, cuando apenas había medio metro cuadrado por habitante en el 2000. “Si a eso le añade humedales, reforestación, cura de manglares, bosques protectores y más, la ciudad supera los 20 metros cuadrados por habitante, según el Inec”.

En este punto recordó que este mismo organismo calificó a la ciudad como la más equitativa del país dentro del índice de Gini, que califica a Guayaquil en el 0,38, el más bajo del Ecuador. Recordó que este índice se rige por su aproximación a cero, siendo este el límite para medir la equidad.

Se preservará la Plaza García Moreno

Respecto a la abertura de una vía de acceso a la calle 9 de Octubre, a la altura de la calle García Moreno, a través de un pasaje vehicular de un solo sentido, el alcalde Nebot confirmó que los estudios respectivos así lo sugieren, pero, exceptuó, esto no significa que se destruirá la Plaza García Moreno, contigua a lo que fue el antiguo Consulado de Estados Unidos.

“Se va a hacer la abertura de un solo carril y vamos a hacer una berma derrocando esos muros que construyó, con el permiso municipal, el Consulado norteamericano… …entonces, la salida a la 9 de Octubre, será muy suave, con una berma que permita empatarse sin que el tráfico salga perpendicularmente a la avenida 9 de Octubre. En general, la plaza, tal como está, va a continuar”.

Colaboración con la Policía Nacional para preservar la Plaza del Centenario

También destacó que, al cabo de mucho tiempo, la Policía Nacional está colaborando con el Municipio de Guayaquil para llevar a cabo operativos de control en el perímetro del parque Centenario, ícono turístico y cívico de la ciudad.

“Hemos tenido ya varias reuniones y pronto vamos a tener resultados positivos, porque cuando las autoridades trabajan en conjunto, que es como debe de ser, cada cual cumple con su papel y, entonces, el anillo de control se cierra”, ha observado.

El alcalde se refería así a la conjunción de una serie de actividades ilícitas y de ‘mal vivir’, que se ha hecho concomitante en los alrededores de la histórica plaza de la Independencia porteña, lo cual, prometió, se le pondrá coto inmediatamente.

La semaforización saldrá nuevamente a licitación

Guayaquil sucumbe a la enorme variedad de semáforos, de distintos años y datas tecnológicas, que impiden su debida coordinación para la correcta circulación vehicular. Al respecto, el alcalde reveló que la licitación para adjudicar esta coordinación se cayó debido al no cumplimiento de los requisitos previos de la base de su convocatoria por parte de los oferentes.

Señaló que la Autoridad de Tránsito Municipal, ATM, está trabajando en este sentido para una nueva convocatoria, ya que la provisión semafórica en la ciudad es un tema de vital importancia para su ordenamiento vial.