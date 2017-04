Tuit de Justin Bieber causa polémica

Justin Bieber desató una polémica a través de las redes sociales por un un tuit que escribió hoy, 27, de abril refiriéndose a que la canción ‘Despacito’ que es número 1 de la lista global de temas más escuchados en Spotify.

“Despacito #1 en el mundo. Gracias”, escribió el cantante canadiense en Twitter. Sin embargo, este comentario no fue bien recibido por algunos usuarios de la red social.

Despacito #1 in the world. Thank you

— Justin Bieber (@justinbieber) April 24, 2017