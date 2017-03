El mensaje en inglés de Nicolás Maduro a Donald Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le envió un mensaje en inglés a su par norteamericano, Donald Trump, en el marco de una marcha de simpatizantes chavistas en contra del “imperialismo”.

“Open your ears. Don’t let them talk to you, Mr. Trump” (Abre tus oídos. No dejes que te hablen), pareció afirmar el bolivariano en un inglés que no se le entendió muy bien y que desató la vergüenza de la canciller, Delcy Rodríguez, quien fue la que enseñó la frase que debía pronunciar.

El mensaje no se entendió debido a la mala pronunciación del mandatario y desató todo tipo de burlas en las redes sociales. Muchos usuarios decían que no lograron comprender lo que dijo Maduro.

Esta no es la primera vez que Maduro intenta pronunciar palabras en inglés. En mayo de 2013, lanzó una frase en ese idioma al criticar al FMI y el Banco Mundial.

Y su antecesor, Hugo Chávez, también dejó para el recuerdo su manejo del idioma.

En su discurso de este jueves, Maduro hizo referencia a los “planes para intervenir” en Venezuela y, en castellano, afirmó: “Ojalá un rayo de luz llegue a la Casa Blanca y Trump, como presidente, se atreva a cambiar las políticas fracasadas e intervencionistas de los Gobiernos de Bush y Obama contra Venezuela”.

Además, exhortó a los poderes públicos venezolanos a actuar contra los opositores que supuestamente han pedido a Estados Unidos una intervención en el país, lo que calificó como “algo criminal”.

