Incidente entre Rafael Correa y un ciudadano en Milagro

El presidente Rafael Correa cumple con una agenda pública en el cantón Milagro, Guayas. Dentro de la agenda se realizó una caravana por las calles de la ciudad.

Durante esta caravana el Mandatario habría pedido detenerse y, según publica ElUniverso.com, se habría bajado para dirigirse hacia un restaurante.

Según el medio de comunicación la razón estaría relacionada con el gesto realizado por un grupo de ciudadanos con el que habrían faltado al respeto al presidente Correa.

Correa al notar el hecho, se bajó del auto que lo transportaba y los increpó. Un ciudadano habría sido detenido por la seguridad presidencial que presumiblemente le habría realizado una mala seña al primer mandatario.

El Presidente se habría acercado al negocio ubicado en la avenida Cristoban Colón e increpó al ciudadano y al resto de personas que estaban en el local. “¿A mí me están gritando? A mí me respetan, me respetan”, indicó Correa. Ellos le contestaron que no habrían dicho nada.

ElUniverso.com consultó a las personas sobre lo sucedido pero no revelaron detalles. Indicaron que la persona detenida no es del sector. Al momento no se ha emitido una versión oficial de lo sucedido.

El presidente Correa continuo su recorrido programado por las obras.