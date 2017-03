Desmienten aparición de "figura humanoide" en Zambia

Luego de que en redes sociales difundieran imágenes de una presunta “figura humanoide” en la localidad de Kitwe, Zambia, resultó ser solo un cometa.

El tuit fue publicado por ‘Buzz Nigeria‘ en el que mostraba “una extraña figura similar a un dementor, la criatura de ficción que aparece en la saga de ‘Harry Potter"”. Según el portal “los habitantes de la ciudad de Kitwe (Zambia) huyeron aterrorizados cuando lo vieron aparecer en el cielo”.

La usuaria de Tumblr Yasmine publicó la foto de un objeto volante con la descripción: “Soy yo buscando el amor en el mundo”, de esa forma se comparó a sí misma con el “dementor”.

Aunque en el momento de la publicación, el pasado 7 de febrero, la joven no podría imaginar el significado que obtendrían en el futuro sus palabras y el uso que se daría a la imagen de ese objeto volante que alguien decoró con apariencia humanoide.

Desde RT realizaron una investigación más profunda sobre la fuente y se descubrió el origen de la publicación, por lo que “pedimos disculpas por caer en la falsa noticia”, reseña RT en Español.

Scary Human-like Figure Appears Over Mall In Zambia. See What It Looks Like https://t.co/zUvEF6zZre pic.twitter.com/LndfJXBb6f

— Buzz Nigeria (@BuzzNigeria2) March 4, 2017