Mujer da a luz a gemelas luego de 6 días del nacimiento de su hijo

Una mujer china ha dado a luz a un niño y a dos gemelas en una semana en la ciudad de Yichang (provincia de Hubei), informa la agencia China News Service.

El primer bebé nació el 21 de febrero y pesó 1,44 kilogramos. El 27 de febrero Chen –de la que se sabe que está en la treintena– tuvo dos niñas gemelas. En ambos casos se trató de partos naturales.

“Soñaba con tener un hijo cuando no podía quedarme embarazada”, admitió la madre por partida triple. “Ahora tengo tres y no sé qué hacer”, agregó. La mujer aclaró que su marido y ella se casaron en 2012, pero no tuvo su primer embarazo hasta que en agosto de 2016 lo hiciera de trillizos después de recibir tratamiento en la capital de la provincia, Wuhan.

La especialista que la atendió durante el parto confesó que es el primer caso de estas características en sus 20 años como profesional.

Chen había estado embarazada de trillizos dizigóticos, lo que significa que habían vivido en dos membranas fetales separadas: el hermano en una y las hermanas gemelas en la otra. Los tres pequeños prematuros pesan muy poco y se encuentran en estos momentos bajo cuidados intensivos en el hospital.

Fuente: RT