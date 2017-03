Dayanara Torres criticó beso entre Marc Anthony y JLo

Luego de un largo tiempo alejada de la vida pública, la modelo Dayanara Torres regresó para retomar algunos temas sobre su matrimonio con Marc Anthony, con el que mantuvo hasta el año 2014 una intensa batalla legal por las cláusulas de la manutención que debían recibir sus dos hijos, Cristian (16) y Ryan (13).

Torres no duda en expresar su malestar ante el beso que entre Marc Antony y su otra exmujer, Jennifer Lopez, que compartieron el pasado noviembre sobre el escenario de los premios Grammy latino.

La modelo no le resultó muy apropiado el hecho del beso al encontrarse Cristian y Ryan en primera fila del evento, según recoge la publicación digital de El Diario.

“Qué pena que un momento de tanto prestigio perdiera calidad con todo lo que vino después, pero ya mis niños están mucho más grandes y no puedo tapar el cielo con las manos”, asegura con resignación Torres.

Además de pronunciarse sobre el beso entre Marc y JLo, Torres habló sobre el impacto emocional de hijos durante su divorcio con el cantante.

“Eran días que tenía que lidiar mucho con mis hijos. Cada vez que llegaba a casa del juzgado me preguntaban: ‘¿Ganamos mami? Por favor, dime si ganamos’. Y finalmente no se nos dio lo que queríamos, nos dieron más del doble de lo que estábamos pidiendo. Me siento feliz porque mis hijos no se merecen menos de eso“, dijo Dayanara en una entrevista a People en Español.