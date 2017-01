Presidente Rafael Correa a Jaime Nebot: Ya no le contestaré

Luego de la disputa que sostuvo el presidente Rafael Correa y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, través de Twitter, el mandatario señaló que “no le contestaré más” a Nebot.

Disputa virtual entre Correa y Nebot

El jefe de Estado y la máxima autoridad de Guayaquil protagonizaron una disputa verbal por la supuesta vinculación de Nebot a coimas entre los años 1989 y 1992 en el caso Odebrecht, de acuerdo con un reportaje publicado en un diario Nacional.

A través de la referida red social, Correa señaló que el alcalde se dirigió a el y que el lenguaje de Nebot le “recuerda a la época de los escuadrones volantes, pero ya no asusta a nadie”.

Igualmente, el jefe de Estado se refirió al alcalde de Cuenca en los mensajes de Twitter. Mencionó que la autoridad de Cuenca hizo “sorpresiva reunión extraordinacia de Concejo para declarar al cantón ‘libre de minería metálica"”.

Para Correa, el referido hecho del alcalde de Cuenca es “pura demagogia”. En otro mensaje señaló al respecto que “en época de campaña y ocultar su terrible fracaso con el tranvía”.

Correa continuó: “Sabe que no tiene facultades constitucionales y que minería ya está prohibida en fuentes hídricas. Lo más lamentable es lo que me jura a mí en las reuniones que me pide y lo que hace luego”.

