Nebot: “No temo, ni corro… ahora voy por ellos”

“No temo, ni corro… ahora voy por ellos”, fue la expresión que utilizó el alcalde de Guayaqui, Jaime Nebot, durante su comparecencia libre y voluntaria el viernes 20 de enero, a las 11h10, en la Fiscalía Provincial del Guayas, hasta donde llegó acompañado de miles de seguidores y ciudadanos que apoyan su gestión como burgomaestre.

Ahí, en el despacho de la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, dijo que tal como anunció el jueves 19 de enero, ante los medios de comunicación social, va a defender su honor demostrando que no tiene nada que ver con relación con pagos indebidos realizados por Odebrecht hace 30 años, y rechazó que su nombre aparezca “en un papelucho sin firma de responsabilidad”, y dijo que:

“no temo, ni corro… ahora voy por ellos”, dirigiéndose a quienes pretenden mancillar su honor, los mismos que en su momento deberán demostrar sus calumnias e infamias sin fundamento y a quienes pedirá que les caiga el peso de la ley.

En su intervención ante Morejón, Nebot aseguró que está a disposición de la autoridad para que indague todo lo que quiera, con toda libertad, mientras se enmarque en la ley y también anunció que regresará la próxima semana (esta que comienza) con el objetivo de solicitar varias diligencias preparatorias para luego iniciar la acción penal pertinente que, tarde o temprano, lleve a la cárcel a todos los autores (materiales e intelectuales) y cómplices de la infracción penal que han cometido al imputarle falsamente un delito.

Minutos después, camino a su despacho, al pie del Palacio Municipal, en la Plaza de la Administración, junto a decenas de simpatizantes que gritaban consignas a su favor, se dirigió a ellos:

“la infamia y la calumnia no pueden quedar sin sanción, ya es hora que los inmorales no manipulen a la colectividad.

“Es hora de que la colectividad -a través de la justicia libre, independiente- sancione a los inmorales. Yo siempre he procedido dentro de la ley. No temo, no corro y lo que es más -ahora junto a ustedes- voy por ellos. Mi dignidad y mi honor no es solamente mío, no es solamente de mi familia. Es de mi gran familia y se han embarcado mal y espero que contra estos inmorales y delincuentes, calumniadores, se haga justicia, pero si la justicia se demora, cuento con ustedes”, dijo Nebot.