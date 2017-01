Monterrey aclara lo de Domínguez a Boca Juniors

El presidente del Monterrey, Dulio Davino habló sobre Alexander Domínguez y el supuesto interés de Boca Juniors por sus servicios. Además el directivo se refirió al futuro del veterano jugador, Wálter Ayoví.

Según la versión digital de Estadio, Davino manifestó que si no llega una oferta por Walter Ayoví hasta este mes, el capitán de Ecuador peleará un puesto como todo el equipo.

Sobre Domínguez, en cambio, dijo que no tiene ninguna propuesta oficial. “Adelantar algo sería suponer y Dida sigue en planes. Dida está muy claro que él quiere triunfar aquí, que en el torneo pasado no tuvo tanta participación y que en este torneo quiere jugar”.

Ese no sería el único antecedente. Davino manifestó que, en caso de un interés, se debe hablar de cláusulas de recisión. “Si el jugador quiere, muchas veces es difícil retener al jugador, pero en este caso, no hay nada. No hay nada oficial por el jugador”, cerró el presidente del club mexicano.