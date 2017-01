Gatita con gran corazón es estrella de Instagram

Publicidad







Los gatos son adorables por sí mismos y las fotografías de felinos causan sensación en Instagram. Pero esta gatita llamado Zoë está conquistando Internet gracias a un gran corazón negro que lleva en el pecho. Zoë y su hermana Izzy tienen su propia cuenta de Instagram,con más de 82k seguidores. Al principio, Zoë recibió la mayoría de los ‘me gusta’ por su adorable marca, pero recientemente ambas hermanas se han vuelto igualmente populares. Publimetro charló con la británica Joanne Smienk, dueña de Zoë e Izzy

¿Cómo conociste a Zoë?

Conocí a Zoë cuando fui a adoptar a su hermana, Izzy. Originalmente queríamos adoptar sólo un gatito y habíamos escogido a Izzy. Sin embargo, cuando llegamos a recogerla, también vimos a Zoë y no pude evitar enamorarme de ella también. Eran las únicas gatitas de smoking en su litera y eran claramente muy cercanas. No podíamos soportar separarlos y regresamos a casa con ambos.

¿Cuándo descubriste su marca en el pecho?

El pecho de Zoë no estaba en ninguna de las fotos proporcionadas por su dueño anterior, así que la primera vez que vi la marca del corazón fue cuando mi novio y yo fuimos a recoger a su hermana Izzy. Noté el corazón de Zoë de inmediato, pero cuando lo dije en voz alta me pareció ser la único que lo vio. Era muy pequeña y se movía todo el tiempo. No fue hasta que la llegamos a casa y tomé algunas fotos de ella para enviar a mis amigos y familiares, que el corazón se hizo evidente para los demás. Yo tampoco sabía que era perfecto, hasta que la había llevado a casa y finalmente se quedó quieto por un segundo.

¿Cuándo se te ocurrió la idea de fotografiar Zoë e Izzy?

Izzy y Zoë probablemente ni siquiera saben que tienen sesiones de fotos. No posan para mí (a la verdadera manera de gato) y para la gran mayoría de las imágenes de mi cuenta sólo espero hasta que hagan algo lindo en alguna parte, y luego rápidamente tomo la foto. La mayor parte del tiempo tengo segundos, minutos como máximo, para tomar una foto.

¿Qué pasa con su popularidad Instagram?

Cuando empecé mi cuenta de Instagram, nunca podría haber imaginado lo bien que lo haría. Todavía estoy asombrado por ella todos los días. No es por eso que empecé la cuenta, pero obviamente estoy muy agradecido por su popularidad. Es muy agradable tener tu trabajo apreciado de esa manera.

Entrevista Daniel Casillas