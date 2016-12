Denuncia contra exjueza pasó a competencia de fiscal de primer nivel

El expediente de la denuncia presentada ante la Fiscalía provincial de Guayas contra la exjueza Lorena Collantes, por el presunto delito de intimidación y tentativa de asesinato, se desplazó a la Fiscalía Tercera de Soluciones Rápidas, notificó el abogado Pedro Buitrón, defensor de Claudia V., ciudadana colombiana que, según la denuncia, habría sido intimidada por la exjueza.

La denunciante sostiene actualmente una relación sentimental con quien habría sido hace dos años pareja de Collantes. Y la supuesta intimidación se produjo cuando ella aún era jueza de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

“Esto es inaudito, no sabemos a qué poder obedece esto”, cuestionó Buitrón, durante una rueda de prensa en los exteriores de la Unidad Judicial Penal Norte Albán Borja.

“En un año los letrados del derecho que conocen la administración de justicia no se habían dado cuenta de que ya no era jueza y que no tenía fuero. Ahora delegan a otro fiscal con la finalidad de que se siga investigando hasta quién sabe Dios cuándo”, citó Buitrón.

El jurista mencionó que presentó ante la Fiscalía provincial un acto urgente para salvaguardar los elementos probatorios de cargo y de descargo. “Esperamos lo despachen y con eso vamos a pedir al nuevo fiscal la formulación de cargos y la prisión preventiva en contra de la exjueza”, expresó.

El caso se desplaza según Resolución

Al respecto, Patricia Morejón, fiscal provincial de Guayas, desde mayo de este año, explicó que el desplazamiento a una instancia de primer nivel se dio con base en la Resolución 1092 de la Corte Nacional de Justicia de 2013.

De acuerdo con el Diario, El Universo, esa resolución, dijo la funcionaria, establece que cuando los funcionarios cometen cualquier hecho delictivo al margen del ejercicio de sus funciones, el caso puede ser tratado por una instancia de primer nivel, no por órganos superiores.

Es decir, no se aplica la figura de fuero funcional.

Morejón señaló que a esa misma resolución se acogió el presidente de la Corte Nacional para inhibirse de conocer el caso del juez Josafat Mendoza, contra quien se sigue un proceso por presunto delito de ataque o resistencia. “Yo como fiscal lo que hago es una cadena”, expresó la funcionaria.