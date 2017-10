Pese a suspensión de la FIFA, Blatter asistirá al Mundial de Rusia gracias a invitación de Putin

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter asistirá al Mundial de Rusia 2018 por invitación del mandatario Vladimir Putin, a pesar de la suspensión que acarrea por parte del organismo.

En entrevista con la agencia AFP, el suizo reconoció que "iré al Mundial de Rusia, he recibido una invitación por parte del presidente Putin, como Michel Platini, de hecho".

"No sé cuánto tiempo voy a ir, si estaré para el partido de apertura o para la final. Como no puedo trabajar en el fútbol (debido a su suspensión) y que no tengo una misión que cumplir, quizás solo me pase", añadió el ex timonel del fútbol mundial.

Ante la noticia, la FIFA no demoró en reaccionar, y según informó la propia agencia AFP, en Zurich no encuentran nada cuestionable en la presencia de su antiguo presidente en el Mundial 2018 "porque Blatter ya no tiene funciones oficiales".

Blatter, de 81 años, fue suspendido seis años "de toda actividad ligada al fútbol" por la justicia interna de la FIFA debido a un pago controvertido de 2 millones de francos suizos (1,8 millones de euros) a su antiguo aliado Michel Platini.

Ex presidente de la UEFA y sucesor designado de Blatter al frente de la FIFA, Platini también fue sancionado seis años, suspensión reducida a cuatro años por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Se viene un libro "jugoso"

El ex dirigente suizo además anunció que prepara un libro que será publicado antes del Mundial por la casa de ediciones francesa Héloïse d'Ormesson. "Estamos todavía en la fase preparatoria, el libro debe salir antes del Mundial de Rusia", añadió Blatter.

"Será bastante jugoso, cuento cosas que sucedieron en el pasado", agregó Blatter sin ofrecer más detalles sobre el contenido de la publicación.