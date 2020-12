Noemí González, actriz que participa en la serie "Selena", luce radiante con su nuevo corte de cabello

Noemí González actriz estadounidense, quien interpreta el papel de 'Suzette Quintanilla', hermana de Selena, en la nueva serie de Netflix. Basada en la vida de la cantante tejana asesinada, ha decidido cerrar este año, lleno de éxitos profesionales, con un corte de cabello muy jovial y relajado. Look que deja al descubierto su hermoso y fresco rostro.

González, de 32 años, está brillando por su rol en "Selena" y también porque demuestra que no le teme a los cambios ni a jugar con su cabello. Sus grandes ojos marrones y su amigable sonrisa contrastan muy bien con los flecos cortos de su cabello a la altura del cuello, como se le ve recientemente, en una fotografía de su cuenta personal en Instragram @iamnoemigonzalez . En el 'selfie' la actriz lleva puesta una blusa negra de escote, una chaqueta de jean y unos aretes de argollas que casi sobrepasan el largo de su cabello.

La mexicoamericana ha deslumbrado a los casi 40 mil seguidores que tiene en Instagram. Recibiendo muchos elogios por lo bien que luce actualmente. Aunque en la serie se verá con un estilo más noventero, con camisetas, gorros y unos rulos bien marcados y cortos, no deja de verse radiante y fascinar a un gran publico en todas partes del mundo.

El estilo de Noemí González

Noemí González ha estado entre estilos con el cabello largo y frondoso de grandes ondas o liso, otros más cortos. Usando flequillo, o con trenzas. Pero siempre con siendo muy natural. Pareciera que la actriz no invirtiera mucho tiempo en la peluquería, y lo mejor, que no lo requiriera, porque lo más particular es que a pesar de ser tan atrevida para sus looks no se le ha visto con otro color de cabello que no sea castaño oscuro: pelinegra, siempre pelinegra.

Unas veces sexi, otras sensual: con vestidos, shorts, jeans, enterizos; llevando camisetas anchas o grandes escotes. A la estadounidense se le ve cómoda con cualquiera de sus diferentes y diversos atuendos. Incluso siendo más delgada o con un gran cuerpo curvilíneo, siempre ha maravillado con cualquier prenda de vestir. Y si la ocasión lo amerita un sombrero o unas buenas gafas han sido su toque final. Sin duda, Noemí se inclina más por un look natural y desenfadado. Nada de extravagancias.

Roles que ha interpretado

Para llegar a la representación que está haciendo de Suzette Quintanilla en la serie "Selena", Noemí González antes realizó Hulu East Los High, como Soli Gomez (2013-2017). Fue Mia Rosales en la telenovela The Young and the Restless (2018 al 2019). Además, dentro del mundo del cine ha participado en tres cortometrajes: Hablador (2011), Mirlo (2011) y Cobalto 60 (2015), y dos películas: Actividad Paranormal: Los Marcados (2014) y Huellas (2017). Y próximamente será el estreno de la cinta El Recaudador de Impuestos (2020), la cual está en postproducción.

Noemí González nació el 3 de julio de 1988, en Desert Hot Springs, California. Con el nombre de Noemí Artemisa González. Tiene ascendencia mexicana. Se formó como actriz en la Universidad de California, Santa Bárbara, donde obtuvo el título de licenciada en Bellas Artes.

Descubre más:

"Selena: La serie ": Así se grabó la nueva apuesta de Netflix Noemí González, quien interpreta a la hermana de la fallecida cantante y baterista de la banda y es fan desde pequeña, entregó detalles de la producción.