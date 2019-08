En qué consiste la relación 'Open Mind' de Karol G y Anuel AA

El rapero Anuel AA y su novia Karol G se han convertido en la pareja más popular de redes sociales, por las múltiples muestras de amor que juntos han compartido con sus seguidores y fans, desde que se oficializó su relación.

Hace algunos días, Anuel AA publicó una foto con la colombiana, en la que se puede evidenciar a la pareja con una muñeca sexual, mientras se abrazan y sonríen a la cámara.

En los comentarios de la fotografía, los fans de los cantantes no dejaron pasar el momento y aseguraron que con esta publicación los cantantes han demostrado que su relación es verdaderamente 'Open Mind' (mente abierta).

Debido a que ninguno de los dos esconden en público o en redes sociales, la forma en la que han decidido llevar la relación amorosa. Y es lo que definitivamente, hace de esta una de las relaciones más estables del momento.

Los fans de la pareja han tomado la publicación con gracia y han respondido a la publicación del cantante, tras haber colocado en la foto un texto en el que aparentemente, el cantante estaría asegurando que ninguno de los dos, pretender ser otras personas y se muestras 'reales' en todo momento.

'Los bebecitos' no han respondido a ninguno de los comentarios de sus fans, por referirse así de la relación. Karol G continúa disfrutando de su gira por Europa y compartiendo fotos y vídeos en sus publicaciones e 'stories'.

Anuel AA en cambio, hace poco respondió a un video, en el que Karol G movía sus caderas mientras bailaba una de sus canciones y la cámara por un momento solo enfoca su 'cabús' y sus caderas.

En esta publicación, el cantante aseguró que además de todos los demás atributos de Karol G, sus pronunciadas caderas y los movimientos que hace mientras baila, habrían sido las razones por las que Anuel AA se habría enamorada de la colombiana.

Cuando periodistas de distintos medios internacionales, le han preguntado al cantante '¿Qué fue lo que le enamoró de Karo G?', no ha podido responder, ya que considera que la pregunta es muy difícil.

"A mí me gusta todo, literal todo de ella; como me cuida, como me respeta, como me trata, como se preocupa por mí, todo, me encanta todo".