19 rasgos de las personas más inteligentes

Es decir, las personas pensaban de manera más clara cuando todo alrededor era caos, ya que trataban de simplificar las tareas al máximo. Además, aumentaba su eficiencia del trabajo o mejoraba su creatividad.

2) Han probado alguna droga

Una investigación realizada en 2012 por la Universidad de Cardiff reveló que las personas que presentaban más alto cociente intelectual consumían, alguna vez, alguna droga blanda. No son consumidores habituales sino que esporádicos.

3) Son abiertos de mente

Los sujetos inteligentes siempre se abren a nuevas propuestas y oportunidades, valorando las opiniones de los demás y estimando las opciones alternativas.

Rechazan, por el contrario, aceptar la realidad de las cosas por sus verdades más superficiales y suelen necesitar amplias evidencias que avalen una tesis.

4) Son solitarios

Las personas más inteligentes disfrutan de su soledad y pasar tiempo con ellos mismos. Así, estas personas se aceptan más a uno mismo, mientras que, por otro lado, hace menos necesaria la aprobación de los demás.

Estos seres solitarios no se sienten obligados a afiliarse a un grupo, sino que son grandes autodidactas.

5) Tienen un gran sentido del humor

La gente que ríe y hace reír a los demás es más inteligente que el resto de las personas.

Un estudio publicado en 2010 por un doctor de la Universidad de México encontró que las personas que tienen más sentido del humor son además sexualmente más atractivas porque el sexo opuesto los ven con buenos ojos.

6) No fuman

Las personas que mejores notas sacan durante la enseñanza obligatoria, al llegar a la edad adulta se enganchan al tabaco en menor medida. Esto es lo que viene a decir un estudio realizado en el hospital Sheba Medical Center de Israel en 2010, en el que participaron más de 7.000 hombres.

7) Son zurdos

Diversos estudios han demostrado que las personas zurdas son más inteligentes que las diestras. A pesar de que existen numerosas investigaciones dedicadas a demostrar el mayor cociente intelectual de las personas zurdas, las pruebas no terminan de ser concluyentes. La teoría sostiene que los zurdos usan más el hemisferio derecho del cerebro, la zona que se ocupa en mayor medida del pensamiento, la reflexión y las emociones. No obstante, la inteligencia no se localiza en un área concreta del encéfalo, por lo que no se puede establecer cierta relación.

8) Se acuestan tarde

Diversos estudios apuntan a que las personas más inteligentes tienen más problemas para dormir. La razón es que el fluir de pensamientos está mucho más activo en ellas, de manera que les es más difícil relajarse, además de que suelen desarrollar más estrés. También prefieren hacer vida por la noche, ya que favorece su creatividad y su desarrollo.

9) Perdieron la virginidad tarde

Una investigación realizada en el año 2000 por la Universidad de Carolina del Norte encontró que los adolescentes que tenían ya relaciones sexuales eran menos inteligentes que sus compañeros.

10) Son vagos

Si eres de disfrutar de una buena sesión de vaguería y te deleitas con el no hacer nada, quizá seas más listo que la media.

La Universidad Gulf Coast de Florida afirma que las personas inteligentes pueden permanecer durante horas sin hacer nada, inmersas en sus propios pensamientos.

11) Muestran un elevado autocontrol

Las personas que muestran una mayor agudeza mental tienen en cuenta todos estos elementos antes de iniciar un proyecto. Aquellos que exhiben un mayor autocontrol demuestran que se conocen mejor a sí mismos. Saberse gobernar es la norma fundamental para poder tener un mayor dominio de otros aspectos externos.

12) Se preocupan demasiado

Las personas que se preocupan mucho tienden a ser más inteligentes verbalmente. Diversas investigaciones han demostrado que las personas que se preocupaban con frecuencia, pensaban en posibles eventos negativos en el futuro o que se preocupaban con frecuencia dando vueltas a sucesos pasados ​​negativos una y otra vez, obtenían una puntuación más alta en inteligencia verbal.

13) Son creativos

Saben relacionar conceptos absurdos y encontrar patrones donde no los hay es una manera de dominar el entorno. En los test de inteligencia son corrientes las preguntas en las que se proponen tres o cuatro conceptos que hay que englobar bajo un único término. Saber relacionar ideas abre el camino de la creatividad. Establecer conexiones permite también reinterpretar viejas ideas, mezclarlas con las nuevas tendencias y darles así un sentido hasta entonces desconocido.

14) Son modestos

Las personas menos competentes a menudo valoran su inteligencia de forma más alta de lo que realmente es, mientras que las personas más competentes califican la suya como más baja. Esa es la razón por la que la gente ignorante suele tener más confianza.

15) Tienen gato

Un estudio de 2014 llevado a cabo por la Carroll University de Wisconsin reveló que las personas que viven con gatos suelen presentar un mayor cociente intelectual, aunque los dueños de perros resultaron ser más extrovertidos.

16) Son procrastinadores

Procrastinar es la capacidad para aplazar algo. Todo esto puede llevar a la idea equivocada de que los inteligentes son vagos. Sin embargo, para ellos puede ser más importante estar ensimismados en sus pensamientos que realizar acciones que no les aportan nada en particular.

17) Son de izquierdas

Un estudio realizado a finales de los setenta realizado en la Universidad de Ontario apuntaba a que las personas menos inteligentes tendían a desarrollar prejuicios racistas u homófobos en mayor medida. Además, concluía que las personas con ideas progresistas a menudo contaban con una mente más abierta a nuevas ideas y conocimientos.

18) Son el mayor de los hermanos

Numerosas investigaciones han revelado que los hermanos mayores generalmente tienen puntuaciones de CI más altas que sus hermanos menores.

19) Suelen tener ansiedad

Se preguntan sobre el sentido de la vida y acerca de la existencia. Ello provoca, sin embargo, que los niveles de ansiedad en estas personas se disparen, pues no tener una respuesta a preguntas trascendentes puede causar un especial desasosiego. El insomnio aparece también como un importante trastorno en este segmento de la población.

RELACIONADO: