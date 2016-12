¿Cuál es el origen de los villancicos más famosos?

Cada Navidad cientos de villancicos suenan en la calles, iglesias y casa, pero ¿de dónde vienen?

Antiguamente, estos cantos no tenían relación con el cristianismo, era una música ‘profana’. En la edad media, se cantaban historias de amor, desamor, defunciones y más, en las villas. De hecho, de allí surgió su nombre y tenía gran acogida entre las familias.

Con un fin evangelizador, los eclesiásticos aprovecharon la popularidad de estos cánticos y así difundieron la religión.

Siglos más tarde, se sigue componiendo villancicos en todo el mundo. Varios de los más populares en nuestro país, son propios. No obstante, también hay muchos cuya procedencia no corresponde a un país en particular, sino a una región. De igual forma, cantos como ‘Noche de Paz’, vienen de mucho más lejos, de Europa.

El maestro de música ecuatoriana del conservatorio Mozarte, Julio Andrade, nos contó sobre los diferentes cantos al ‘niño Dios’, sobretodo, en Ecuador.

Él nos cuenta, cómo a partir de la conquista se trajo el villancico a nuestra región, en donde se produjo un mestizaje de ritmos y significados. Hubo una especie de ‘sincretismo’, con el que los pueblos indígenas lograron impregnar su cultura, su música en estos cantos; un ejemplo de lo dicho sería el popular villancico ‘Caichiritutapi’, mismo que combinan el español con el ‘idioma del Inca’.

No solamente en el idioma fue evidente la mezcla, pues la música extranjero se mezcló con la propia; de esta forma ritmos como los san juanitos y el albazo, son típicos de los villancicos en Latinoamérica

Andrade explica cómo Issac J. Barrera habla de un cuadernillo de villancicos correspondientes al siglo XVI y XVII, en él constan varios de los villancicos que aún se cantan, como ‘En noche tan fría’ y ‘Dulce Jesús Mío’. De ellos es difícil delimitar un país de procedencia, pues responden a una región.

Villancicos Ecuatorianos más recientes

En 1985, Rafael Carpio, cuencano, publicó un cuadernillo del siglo XIX, en el que recopiló villancicos que habrían sido de autoría de ecuatoriano como Salvador Bustamante Celi, Segundo Bustamante Celi (lojanos).

De igual forma, Andrade, destacó que la composición de villancicos es una tradición en Imbabura y Carchi.

Los cánticos religiosos en la región andina suelen llamarse ‘Tonos del niño’, mismos que se utilizan desde los ‘Pases del niño’ hasta Día de Reyes.

En diferentes regiones del país, dan distintos nombres a los villancicos, mismos que ritmos variados y que van acompañados de festejos y costumbres.

Por ejemplo, en Loja se acostumbra a llevar a cabo el ‘Marcan Taita’; en Esmeraldas, se cantan ‘Los arrullos’ del niño.

Entre los villancicos más conocidos de procedencia encuatoriana se puede encontrar ‘Cláveles y rosas’, ‘Ya viene el niñito’, ‘No sé niño hermoso’, ‘Entre paja y heno’, ‘Niño si el amor’, entre otros.

Adivina de dónde son estos villancicos

