Cómo buscar mensajes antiguos en WhatsApp

Hay cientos de trucos en WhatsApp que aún muchos no conocen. En esta oportunidad te mostramos cómo buscar mensajes antiguos. Esto nos ha pasado a todos alguna vez; que recuerdas algo que has hablado o dicho en un chat y ahora no te recuerdas.

Lo mejor es que no hay que hacer scroll y hay métodos mucho más sencillos para no perder los mensajes.

Hacer scroll e ir deslizando el dedo hacia arriba está lejos de ser lo más cómodo. La app tiene un buscador que en todos los chats y conversaciones podemos usarlo para encontrar una palabra o frase concreta que recuerdas. Eso sí, tienes que escribir en la lupa de la palabra exacta o la frase.

Paso a paso

Abre el chat que necesites.

Toca en los tres puntos de la esquina superior derecha.

Elige Buscar.

Se abrirá una barra en la parte superior de la pantalla con una línea continua. Escribe en ese apartado lo que quieres buscar.

Luego te aparecerán los mensajes que incluyen esa palabra hasta que encuentres el que realmente necesitas.

Esto solo servirá si no has eliminado la conversación después de ese mensaje.

Buscar en todos los chats

También puedes usar el buscador de WhatsApp de forma simultánea en todas las conversaciones siempre y cuando no la hayas eliminado o vaciado desde ese mensaje. El proceso es similar al anterior a través de la herramienta de la lupa.

Ve a la ventana principal de chats.

Toca en la lupa en la parte superior derecha.

Escribe la palabra que quieras buscar.

Aparecerán todos los chats o mensajes en los que haya coincidencia.

