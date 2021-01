WhatsApp Plus y WhatsApp: ¿Se pueden usar en el mismo celular?

Si eres de los que quiere tener dos versiones diferentes de la app de mensajería más utilizada en el mundo –WhatsApp Plus y WhatsApp- en el mismo celular te contamos lo que debes saber antes de hacerlo.

Antes que nada recuerda que WhatsApp Plus no es oficial; además se han registrado problemas con quienes usan esta extensión. Al tratarse de una versión no oficial, la empresa no permite el uso de esta por poner en riesgo la información de los usuarios. Así que si la descargas, queda a tu libre decisión.

WhatsApp Plus es una modificación no oficial de la app de mensajería, la cual funciona al reemplazar la app original y añadiendo muchísimas funciones muy diferentes.

Entonces, se pueden tener dos cuentas de WhatsApp si usas la versión Plus. Pero tener las dos instaladas no es realmente algo que se pueda hacer de manera legal.

¿Qué pasaría?

El hecho de poder instalar las dos versiones por separado dentro de un mismo celular requiere de más modificaciones dentro del equipo. Ello realmente puede hacer que se arriesgue tu información, tu privacidad y a tu mismo celular.

En conclusión, sí es posible hacerlo. Pero no vale la pena arriesgarse para hacerlo. Plus ya funciona bien por sí solo.

