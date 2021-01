Mensajes y llamadas de WhatsApp seguirán siendo privados, según la compañía

En medio de la preocupación de los usuarios de WhatsApp por los cambios en su política de Condiciones y Privacidad, que entran en vigencia el 8 de febrero, la compañía aseguró que los mensajes y llamadas continuarán siendo privados.

WhatsApp aclaró ciertos rumores que han surgido ante los cambios. "Queremos abordar algunos rumores y ser 100% claros. Continuamos protegiendo sus mensajes privados con cifrado de extremo a extremo", dice un tuit de la empresa.

También se asegura en los tuits que la actualización de su política de privacidad "no afecta la privacidad de sus mensajes con amigos o familiares".

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021