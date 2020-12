Así puedes chatear con alguien en WhatsApp sin que te de su número

Chatear con alguien en WhatsApp sin que te de su número es posible con un sencillo truco. Lo mejor es que no necesitas una aplicación externa. Es decir, que es decir la puedes realizar desde la app de mensajería instantánea. Recuerda que lo puedes aplicar en iPhone y Android.

PASO A PASO

Primero ve al menú de Ajustes de WhatsApp en tu iPhone. Si tienes Android sólo ve a tu perfil. En tu información y encontrarás un código QR. Luego pulsa el código QR para que se haga más grande. En la parte baja del código QR se te advierte que puedes escanear este símbolo y agregar a un contactos sin pedirle su número telefónico. Entonces, cuando escanees el código el número de la otra persona aparecerá en tu pantalla de forma automática. Y listo, así podrás iniciar la conversación cuando quieras.

Esa es la forma en que podrás tener sin problema el número telefónico sin necesidad de que alguien te pase su número.

Por otro lado, recuerda que en 2021 la aplicación de mensajería ya no estará disponible en algunos teléfonos inteligentes. WhatsApp no ​​valdrá en dispositivos que no ejecuten los sistemas operativos iOS 9 o Android 4.0.3.

