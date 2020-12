¿Quienes tuvieron Covid-19 de una cepa vieja pueden contagiarse de la nueva y qué pasa con las vacunas?

Los reportes de Gran Bretaña y Sudáfrica sobre una nueva cepa del coronavirus que se propaga con mayor facilidad están generando preocupación. Aunque aún no se conoce si es más letal, ya hay algunos datos de los cuales los expertos en el tema han hablado. Uno de los temas tratados es si las personas que ya se contagiaron de una cepa vieja de Covid-19 pueden contraer la nueva.

Según Scott Gottlieb, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos es probable que no. Así lo dijo durante el programa “Face the Nation” de la CBS, este 20 de diciembre.

El doctor Ravi Gupta, quien estudia los virus en la Universidad de Cambridge en Inglaterra concordó con que “Es improbable" que se vuelvan a contagiar.

Sobre el funcionamiento de las vacunas

Vivek Murthy, el nominado para director de salud pública por el presidente electo Joe Biden, dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de la NBC que no “existe ninguna razón para creer que las vacunas que se han desarrollado no serán efectivas contra este virus”.

Las vacunas producen una amplia gama de respuestas por parte del sistema inmunológico más allá de la que tiene ante la proteína puntiaguda, apuntaron varios expertos médicos.

La posibilidad de que nuevas cepas sean resistentes a las vacunas que se tienen es baja, pero no "inexistente”, comentó el doctor Moncef Slaoui, principal asesor científico de la campaña de vacunación del gobierno estadounidense, en el programa “State of the Union” de CNN.

“Hasta ahora, no creo que haya habido una sola variante que fuera resistente”, señaló. “Esta variante en particular en Gran Bretaña, creo, es muy improbable que haya escapado a la inmunidad que proporciona la vacuna”.

Bedford estuvo de acuerdo.

“No estoy preocupado” porque probablemente se necesitarían muchos cambios en el código genético para socavar una vacuna, no sólo una o dos mutaciones, tuiteó Bedford. Pero las vacunas quizás necesiten ser actualizadas con el paso del tiempo conforme se acumulan las modificaciones, y los cambios deberían ser supervisados más de cerca, escribió.

