¿Para qué sirve la nueva función de Netflix?

La nueva función de Netflix para teléfonos con sistema operativo Android permitirá a los usuarios de la plataforma reproducir solo el audio de series, películas o documentales. Es decir, como si se tratara de 'podcasts'.

Esta característica tendrá un botón en la parte superior del reproductor de video. Al pulsarlo se activará la modalidad de 'solo audio'. Además, las imágenes se pueden desactivar desde la configuración principal de la plataforma.

La función, entre otras cosas, permitirá a los usuarios ahorrar un gran porcentaje de batería, así como los datos móviles ya que descargar audio es menor que descargar un video en tiempo real.

También será súper útil para disfrutar de cierto contenido, como los especiales de comedia o algunos documentales.

Esta modalidad esta disponible únicamente en la última versión de Netflix, y podrían pasar varios meses antes de que todos los suscriptores puedan utilizarla.

Netflix is rolling out an audio-only mode https://t.co/4c1APHiH4b pic.twitter.com/QaH8OWV1PU

— Android Police (@AndroidPolice) December 16, 2020