¿Cómo saber quién ha silenciado un grupo de WhatsApp?

Un grupo de WhatsApp sirve perfectamente para cuestiones de trabajo, amigos, reuniones, familia y cientos de cosas que ameritan una convocatoria. Pero en muchas ocasiones hay quienes los silencian por diversas razones: puede ser vacaciones, no querer estar al tanto de cosas o la razón que cada quien tenga.

Cuando los usuarios silencian un grupo que constantemente escribe, el teléfono no notificará cada vez que envían. ¿Es posible saber si alguien ha silenciado uno? La respuesta es SÍ y de una manera particular. Lo mejor es que no se necesitan aplicaciones externas.

Cómo saber

Lo primero es enviar un mensaje al grupo de WhatsApp.

Esperas un rato y luego revisas quién ha leído el mensaje. Para ello, deja presionado el texto y en el icono de los tres puntos está la opción Info.

Busca el contacto que tienes sospecha de que ha silenciado el grupo de WhatsApp.

Le escribes y si te responde, y todavía no ha visto el mensaje en el grupo, esto quiere decir que lo tiene silenciado.

WhatsApp / Getty Images

Por otro lado, hay usuarios que deben recordar que en 2021 WhatsApp no tendrá compatibilidad en dispositivos con sistemas operativo Android 4 o iOS9 hacia abajo. Si quieres ver la lista, te dejamos la nota más delante.

