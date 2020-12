¡Un final feliz con la 'chanchita' de Juanito': Las fotos de las crías de 'Cuchi'

Juanito y su 'chanchita' tuvieron un final feliz. Recientemente se han difundido fotos del niño y de las crías de Cuchi. Un hecho que ha enternecido a los ecuatorianos.

Todo empezó con la viralización de un tierno audio de WhatsApp de Juanito. El pequeño le explica a su profesora que se va a retrasar en enviar el deber porque su 'chanchita' va a parir y él la debe atender.

Ahora, se han viralizado las fotos con el tierno y responsable niño con las crías de su 'chanchita'.

El tierno hecho que conquistó los corazones de los internautas, ocurrió en Guachapala, en Azuay. Se trata del pequeño Juan Gabriel, que vive con su madre y su hermana.Estudia quinto año de básica y su maestra es Nancy Monroy, de 32 años.

"Profe Nancy buenas tardes. Le puedo decir que no puedo mandar el deber muy prontito, porque acabándose las clases mi Cuchi empieza a parir, y no sé hasta qué hora estará. Y como mi mami aún no llega del Paute tengo que estarle viendo ahí a la Cuchi, en cuanto acabe de parir ahí le envío el deber, ya. Gracias, chao, espero que me entienda", dice el niño.

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, también se pronunció en su cuenta oficial para aplaudir al niño.

"¡Cómo no hacer todo para garantizar el derecho a la educación a nuestros niños y niñas!", escribió la Ministra. Además, pidió a los internautas que se tomen unos segundos de su tiempo para escuchar el mensaje lleno de ternura.

