Día uno de la novena 2020: "El ángel Gabriel anuncia la llegada del profeta"

Desde este 16 de diciembre se inicia la novena. Durante estos nueve días se celebra el nacimiento del Niño Jesús. Si quieres rezar la novena en tu casa aquí te la dejamos.

Primer día de novena

Empecemos meditando la llegada de San Juan Bautista y que si a ejemplo de él podemos preparar un camino lleno de humildad. Pensemos ¿cómo nos comprometemos para anunciar la esperanza de Jesús? ¿Podemos ser parte de esa venida con humildad?, el Señor se acerca a nosotros para colmarnos de Su amor. ¡Esto es Navidad!

Villancico

Oración Inicial

Dios, Padre Nuestro,

que has iluminado el mundo con el nacimiento de Jesús,

luz del mundo,

causa de nuestra alegría,

concédenos amarlo sobre todas las cosas, ser sus fieles discípulos

y jamás separarnos de Él,

y por el testimonio de nuestra vida y palabras, ser la luz que brilla en nuestra familia.

Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén

Palabra de Dios

Lc 1,11-20

Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: “No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. Convertirá a muchos israelitas al Señor; irá delante del Señor a prepararle un pueblo dispuesto a recibirlo”.

Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada”. El ángel le contestó: “Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo.

Reflexión

En este texto bíblico Dios nos hace algunas revelaciones mostrando su bondad y amor para los humildes y despreciados. Su primer anuncio es de tranquilidad y a la vez de motivar la valentía:¡No temas!. El valor es algo que Él mismo ya nos ha dado y que nosotros sólo debemos desarrollarlo. Seguido dice: “tu oración ha sido escuchada”, significa que todo es fruto de la oración perseverante y fuerte.

Zacarías era un hombre bueno, con fe, pero un poco débil, pues dudó ante el anuncio del ángel Gabriel. Los planes divinos de Salvación le superan y reacciona con incredulidad.

En este anuncio, se ve la misión del niño que nacerá: Juan (proveniente del hebreo Yôḥānnān, que significa hombre fiel a Dios). Será el preparador del camino del Señor, por su intermedio muchos volverán sus ojos a Dios. Al decir “No beberá vino” significa que será consagrado a Dios.

En nuestros días seamos un nuevo Juan, abramos el camino al Señor, llenémonos del Espíritu Santo y anunciemos la Buena Nueva a los humildes y desposeídos.

Villancico

Compromiso

Entregar parte de nuestro tiempo y ofrecerlo con amor a las personas que sufren, están solas y esperan la Buena Nueva, acompañemos su camino de fe.

En este primer día que seamos capaces de ser generosos con los más necesitados.

Peticiones

Con la alegría de preparar el camino para la buena nueva, a cada petición respondemos: "Niño Jesús, enséñanos abrir el camino del bien"

Señor, permite que la familia, encuentre con tu venida el verdadero camino. Oremos.

Ayúdanos a prepararnos espiritualmente para hacer de esta Navidad una vivencia realmente cristiana. Oremos.

Amado Jesús, que en los momentos de zozobra y desaliento, seamos capaces de superarlos con tu llegada. Oremos.

Que a ejemplo de Juan, seamos verdaderos misioneros y valientes mensajeros de tu Buena Nueva.Oremos.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Oración Final

Oh María,

aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes,

a Ti confiamos la causa de la vida:

mira, Madre, el número inmenso

de niños a quienes se impide nacer,

de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas

de violencia inhumana,

de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia

o de una presunta piedad.

Haz que quienes creen en tu Hijo

sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo

el Evangelio de la vida.

Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,

la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia

y la valentía de testimoniarlo

con solícita constancia, para construir,

junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor,

para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.

(San Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae )

Bendición

Que el nacimiento del Divino Infante abra al amor el corazón de todos, vayamos con alegría en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Villancico

Fuente: Conferencia Episcopal Ecuatoriana