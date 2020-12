Video: hallan un tercer monolito metálico, esta vez en la cima de una montaña de California

Hallan un tercer monolito similar a los que fueron encontrados anteriormente. El primero fue visto en el desierto de Utah, en Estados Unidos, el segundo en la ciudad rumana de Piatra Neamt. Y esta vez ocurrió en la cima de una montaña en California.

Durante la mañana de este miércoles 2 de diciembre fue hallada la estructura. Esta se encuentra en la cima de la montaña Pine Mountain, cerca de la localidad de Atascadero. El lugar permitió que turistas vayan al sitio y se tomen fotos y videos aseguró The Atascadero News.

Tiene unos 3 metros de alto y unos 45 centímetros de ancho y sería de acero inoxidable. No se encuentra enterrado en el suelo por lo que se podría caer en cualquier momento.

Got up close and personal with the mystery California #monolith today. Anyone else been out to see it? pic.twitter.com/8pOimhQiyY

— Kaytlyn Leslie (@kaytyleslie) December 3, 2020